12 октября в Бакинском конгресс-центре начала работу 67-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации судей (IAJ). Председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

В церемонии открытия приняли участие около 300 представителей из 71 страны — судьи, адвокаты, представители правительств, международных организаций и эксперты по праву.

Ассамблея продлится до 17 октября. В ее рамках пройдут выборы руководящих органов IAJ, а также обсуждения о состоянии судебных систем в разных странах и обмен опытом.

14 октября состоится международная конференция на тему «Отношения между судебной властью и другими ветвями власти», на которой будет рассмотрена роль судов в обеспечении верховенства права. Параллельно пройдет выставка «Символы правосудия», где представят мантии, награды, ордена, марки и денежные знаки, принадлежащие судьям и адвокатам из 80 стран.

Международная ассоциация судей была основана в 1953 году и объединяет организации из 93 стран мира. Ее цель — защита независимости судебной власти и продвижение верховенства закона.

Решение провести ассамблею в Баку было принято в Кейптауне в 2024 году путем тайного голосования членов организации.