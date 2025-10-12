Министерство иностранных дел Кубы опровергло обвинения со стороны США о вовлечении страны в вооружённый конфликт на территории Украины. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Кубинская сторона назвала утверждения Вашингтона «беспочвенными и клеветническими», подчеркнув, что не располагает сведениями о гражданах Кубы, которые могли бы участвовать в боевых действиях на стороне какой-либо из сторон конфликта.

«Никакие действия подобных лиц не осуществлялись при поддержке или одобрении кубинского государства», — заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что Куба придерживается политики абсолютной нетерпимости к наёмничеству и торговле людьми, а участие своих граждан в вооружённых конфликтах за пределами страны рассматривается как серьёзное преступление, караемое максимально строго.