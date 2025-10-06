Власти США поручили своим дипломатам убеждать союзников голосовать против резолюции ООН с требованием снять эмбарго с Кубы, ссылаясь, в том числе, на участие кубинцев в войне против Украины на стороне России. Об этом сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с внутренней телеграммой Госдепартамента США от 2 октября. Документ был разослан в десятки миссий США по всему миру.

В телеграмме отмечается, что резолюция «неправомерно» возлагает на США ответственность за проблемы Кубы, которые, по мнению Вашингтона, вызваны «коррупцией и некомпетентностью» кубинских властей.

Кроме того, документ содержит около 20 пунктов с критикой в адрес Кубы. Среди прочего, в нем утверждается, что кубинское правительство активно поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. «После Северной Кореи Куба — крупнейший поставщик иностранных бойцов для российской агрессии: по оценкам, в Украине воюют от одной до пяти тысяч кубинцев», — говорится в телеграмме.