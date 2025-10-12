В британском правительстве разгорелся скандал вокруг советника премьер-министра Кира Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, сообщает The Times. Причиной обсуждения возможной отставки стали обвинения в отказе преследовать предполагаемых китайских шпионов.

Речь идёт о деле двух британцев — Кристофера Берри и Кристофера Кэша, обвинённых в апреле 2024 года в передаче информации, полезной Китаю, в соответствии с законом о государственной тайне. По данным Королевской прокурорской службы (CPS), «агент китайской разведки» заказал у Берри по меньшей мере 34 доклада на политически значимые темы, 10 из которых были признаны наносящими ущерб национальной безопасности.

Однако обвинения были сняты после того, как Пауэлл отказался называть Китай «врагом» в суде, а правительство объяснило решение стремлением сохранить дипломатические отношения с Пекином. Это вызвало подозрения, что советник мог способствовать развалу дела.

«Обвинение заключалось в том, что Джонатан Пауэлл в сговоре с Казначейством продвигал это решение», — заявил источник The Times, добавив, что чиновники хотели «успокоить Китай» для продолжения инвестиций.