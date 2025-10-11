Нобелевский комитет расследует резкий рост онлайн-ставок на лауреата премии мира Марию Корину Мачадо. Как сообщает «КоммерсантЪ», об этом глава института Кристиан Берг Харпвикен заявил изданию Aftenposten.

В ночь на 10 октября ставки на платформе Polymarket на Мачадо выросли с 3,75% до 72,8%. Издание Finansavisen пишет, что один из пользователей поставил $67,8 тыс. на то, что премия мира достанется ей. При этом он никогда не делал иных ставок на платформе. Другой пользователь поставил на победу Марии Мачадо $55,1 тыс.

«Мы, как правило, очень хорошо умеем хранить секреты именно потому, что все обсуждения о том, кто номинирован и кто был номинирован, являются секретными»,— рассказал Aftenposten председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес.

По мнению директора Нобелевского института, наиболее вероятно, что произошедшее было цифровой утечкой. Он отметил, что имя лауреата премии мира знало лишь небольшое количество человек.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира 10 октября.