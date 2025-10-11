Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отправиться в Египет в понедельник, чтобы принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщило издание Bild.

По данным таблоида, церемония пройдет в Шарм-эш-Шейхе, где, как отмечается, власти Египта и США смогут обеспечить более высокий уровень безопасности.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил Мерца принять участие в подписании соглашения. В мероприятии также ожидается участие президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Неизвестно, прибудет ли на церемонию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как уточнило Bild, главы государств и правительств планируют выступить странами-гарантами при подписании мирного договора между Израилем и сектором Газа.