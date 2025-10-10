Встреча региональной платформы «3+3» планируется провести до конца 2025 года, её место пока окончательно не определено — это может быть Ереван или Баку. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Сейчас мы находимся в контактах с Арменией и Азербайджаном по вопросу очередности проведения. Обе стороны готовы принять заседание у себя, им необходимо согласовать порядок, и мы, естественно, всячески этому содействуем», — отметил посол на встрече со студентами Российско-Армянского университета.

По словам Копыркина, все участники платформы признают её востребованность и эффективность, а ключевую роль в решении региональных проблем должны играть сами государства региона.