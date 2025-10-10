В Польше в ноябре 2025 года стартует пилотная программа всеобщей военной подготовки, сообщает радиостанция RMF FM.

До конца текущего года министерство обороны планирует обучить несколько тысяч человек, а в следующем году — 30 тысяч добровольцев. Участники смогут сами выбрать длительность (1–30 дней) и место проведения курса, а также определиться между обучением гражданской обороне или получением военной специальности.

Программа включает в себя обучение работе с беспилотными летательными аппаратами, стрельбу, военную медицину. По завершении курса добровольцы дадут военную присягу и получат статус резервиста.

На данный момент численность армии Польши превышает 200 тысяч человек, и власти планируют довести этот показатель до 300 тысяч человек.