Организация Объединенных Наций в ближайшие месяцы планирует сократить примерно на 25% численность своих миротворческих сил из-за острой нехватки финансирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в структуре ООН.

По данным агентства, под сокращение попадут около 13–14 тысяч военных и полицейских, задействованных в миссиях в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Ливане, Косово, Центральноафриканской Республике, Западной Сахаре, на Кипре, Голанских высотах и в районе Абьей — спорной административной зоне между Суданом и Южным Суданом.

Помимо военного и полицейского персонала, сокращения коснутся и гражданских сотрудников, работающих в миссиях. Также планируется частичный возврат оборудования и техники, задействованных в миротворческих операциях.

Как отмечают источники Reuters, руководство ООН рассматривает этот шаг как вынужденную меру, связанную с затянувшимся бюджетным дефицитом организации и снижением финансовых взносов со стороны стран-членов.