В Баку и на Абшеронском полуострове 10 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Умеренный северо-западный ветер, днём местами усилится.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 17-19 градусов, днём — 21-26 градусов.

Атмосферное давление повысится с 755 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 80-85%, днём 60-65%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако в первой половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Местами ожидаются кратковременные ливни, в высокогорных районах – град, мокрый снег. Местами ожидается туман. Умеренный западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью ожидается 14-18 градусов, днем ​​22-27 градусов, в горах ночью 5-10 градусов, днем ​​12-17 градусов.