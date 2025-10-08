Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что фетва Духовного управления мусульман России, запрещающая курьерам-мусульманам доставлять определённые товары, противоречит Конституции РФ.

По словам Фадеева, подобное решение нарушает как минимум пять статей Конституции и подрывает принцип светского государства, согласно которому религиозные организации не могут выполнять функции публичной власти.

Он подчеркнул, что документ ограничивает свободу труда, свободное перемещение товаров и услуг, а также дискриминирует граждан по признаку вероисповедания.

Глава СПЧ добавил, что реализация этой фетвы может привести к разжиганию религиозной розни и расколу в обществе, поскольку она фактически противопоставляет курьеров-мусульман остальным гражданам страны.