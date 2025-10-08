В России вынесен приговор гражданину Армении, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины. Информацию распространила Генпрокуратура России.

В заявлении ведомства говорится:

«Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Армении Армена Баляна. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Обвинительное заключение утверждено в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

В суде установлено, что мужчина не позднее ноября 2022 года через Молдову прибыл в Украину и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны и иных формирований ВСУ. Получив необходимые боевые навыки, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года за денежное вознаграждение он принимал участие в вооруженном конфликте против Вооруженных Сил Российской Федерации.

За указанные действия Балян получил более 2,3 млн рублей (около $29 тысяч). После неоднократных ранений наемник дезертировал и покинул Украину. В октябре 2024 года он был задержан в аэропорту Домодедово и заключен под стражу.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Баляна к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства с него взыскана вся сумма денежных средств, полученная в результате совершения преступления».