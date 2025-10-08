9 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром местами возможен слабый туман и морось. Ветер юго-восточный умеренный.

Как сообщила Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью 17-19°С, днём 21-26°С.

Атмосферное давление 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 80-85%, днём 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в течение дня в некоторых восточных районах возможен небольшой моросящий дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 15-19°С, днем ​​23-28°С, в горах ночью 8-13°С, днем ​​15-20°С.