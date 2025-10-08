Следствие отказало защите потерпевших по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» в требовании арестовать активы владельцев концертного зала Араза и Эмина Агаларовых до получения результатов одной из ключевых экспертиз.

Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов.

«В целях установления круга виновных лиц и степени их участия в совершенном преступлении, а также объема оказанных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, назначены ряд комплексных судебных экспертиз, длительность проведения которых обусловлена особой сложностью и большим объемом исследуемых объектов. По результатам указанных экспертиз будет дана юридическая оценка действиям лиц, проверяемых на причастность, а также решен вопрос о применении обеспечительных мер. В этой связи заявленное ходатайство в настоящее время удовлетворено быть не может», — говорится в документе, на который ссылается адвокат.

В нем также отмечается, что в настоящее время применять обеспечительные меры преждевременно, так как согласно российскому законодательству, арест, на котором настаивает представитель потерпевших, возможен только в отношении имущества подозреваемого или обвиняемого, «либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия».