Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 12-м саммите Организации тюркских государств в Габале, назвал Азербайджан «землёй, хранящей следы нашей древней истории» и выразил надежду, что Габалинская декларация принесёт пользу всему тюркскому миру.

Он отметил, что за 16 лет существования ОТГ, руководствуясь девизом «единство в языке, мысли и деле», организация достигла значительных успехов. Темой нынешнего саммита — «Региональный мир и безопасность» — Эрдоган назвал особенно актуальной.

По его словам, формат ОТГ+, утверждённый в Габале, откроет новые возможности для взаимодействия с другими странами и объединениями. Турецкий лидер подчеркнул необходимость совместных действий против угроз — терроризма, незаконной миграции, киберрисков и изменения климата.

Эрдоган также отметил важность укрепления оборонно-промышленного сотрудничества, развития транспортных и энергетических связей, включая Средний коридор через Каспийское море.

Он поддержал усилия Азербайджана по установлению мира на Южном Кавказе и приветствовал подписание совместного заявления между Баку и Ереваном, а также соглашение между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном о стыке границ.

В завершение Эрдоган поблагодарил Азербайджан и президента Ильхама Алиева за тёплое гостеприимство и организацию саммита.