Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный признал, что Украина не смогла раскрыть весь потенциал американских систем HIMARS из-за нехватки западной разведки. Его статья опубликована на портале «Милитарный».

По словам генерала, ключевое значение для эффективности ударов имеют космические технологии: целеуказание, навигация и связь. Без достаточной поддержки в этой сфере украинская армия не смогла в полной мере использовать возможности предоставленного вооружения.

Залужный отметил, что зависимость от иностранных спутниковых данных делает разработку собственных технологий ещё более сложной задачей. В результате стратегическая роль HIMARS, на которые изначально делались большие ставки, заметно снизилась.