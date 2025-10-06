В селе Ферма Каспийского района Грузии, где проживают азербайджанцы, в школе произошёл инцидент: 12-летний ученик 6-го класса получил ранение руки колюще-режущим предметом.

По информации AПA, травму школьнику нанес его сверстник. Местные жители утверждают, что руководство школы пыталось скрыть происшествие и не уведомило полицию.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он уже выписан домой, его состояние стабильное.

Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что по факту происшествия ведётся расследование по статье о причинении лёгкого вреда здоровью.