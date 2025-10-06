В рамках бизнес-форума New Silk Way, проходившего в Казахстане, руководители железнодорожных компаний Казахстана, Азербайджана и Грузии подписали совместный план действий, направленный на обеспечение бесперебойной работы транзитных поездов и дальнейшее сокращение времени их движения.

Об этом сообщает «Грузинская железная дорога».

Согласно информации компании, документ был подготовлен с учетом выводов совместной рабочей группы, созданной сторонами. Эти выводы основаны на физическом осмотре и анализе процессов по всему маршруту транспортного коридора — от Алтынколя до черноморских портов.

«Соглашение предусматривает устранение существующих ограничений в “Среднем коридоре” как в инфраструктурной, так и в операционной и логистической частях, включая сокращение времени прохождения таможенных процедур. В документе определены конкретные сроки выполнения работ и ответственные структуры. Совместный план действий представляет собой важный этап в процессе развития “Срединного коридора”. Достигнутое соглашение будет способствовать укреплению регионального сотрудничества, полному использованию транзитного потенциала и увеличению объемов грузоперевозок между рынками Европы и Азии», — говорится в сообщении «Грузинской железной дороги».