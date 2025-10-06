Президент России Владимир Путин применяет разные методы, чтобы повлиять на решение США о передаче Украине ракет Tomahawk. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW).

В докладе отмечается, что в интервью 5 октября Путин заявил, что поставка ракет «приведёт к уничтожению зарождающейся позитивной тенденции» в отношениях между Москвой и Вашингтоном. По оценке ISW, таким образом он пытается увязать возможное улучшение двусторонних отношений с ограничением американской военной помощи Киеву.

Эксперты считают, что Путин предлагает США определённые выгоды вне контекста войны, чтобы добиться уступок по украинскому вопросу. Он также использует тему контроля над вооружениями как инструмент давления на администрацию Трампа.

В ISW напоминают, что Путин и раньше прибегал к подобной риторике — в том числе, когда США обсуждали передачу Украине ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams.