ЕС готов сотрудничать с правительством Азербайджана в восстановлении, модернизации и реабилитации маршрутов, которые приближают Европу к региону.

Об этом сказала Trend еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам своего визита в Азербайджан в сентябре.

«Наша стратегия опирается на опыт Европы. Европейское сотрудничество стало успешным потому, что мы начали работать по конкретным направлениям взаимного интереса между странами, которые ранее были историческими противниками. Транспорт и логистика могут стать такими же основами для отношений между Азербайджаном и ЕС, а также с более широким регионом Южного Кавказа. Оба сектора являются ключевыми экономическими направлениями с большой политической значимостью — как для бизнеса, так и для граждан. Я уверена, что успешное сотрудничество в этих сферах может вывести отношения между Азербайджаном и Европой на новый положительный уровень», — сказала она.