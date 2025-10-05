Бывший генеральный секретарь НАТО (2014–2024) Йенс Столтенберг сообщил, что в 2018 году альянс оказался на грани распада из-за недовольства президента США Дональда Трампа расходами стран-членов на оборону.

«Возможно, это та встреча, на которой развалится НАТО. Альянсу удавалось успешно функционировать в течение 70 лет, но не после 12 июля 2018 года», — приводит The Guardian отрывок из книги Столтенберга.

Он отметил, что Трамп регулярно критиковал лидеров стран НАТО за нежелание увеличивать военные расходы и на саммите 12 июля 2018 года требовал установить цель в 4% ВВП, угрожая покинуть встречу. «США не нуждаются в НАТО. Почему я должен продолжать платить за эту организацию, когда она мне не нужна?» — цитирует Столтенберг слова президента.

После избрания на первый срок Трамп утверждал, что у НАТО «есть проблемы» и альянс «является устаревшей организацией», обвиняя союзников в невыполнении обязательств по расходам и перекладывании большей ответственности на США.