Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не хотел бы, чтобы Венгрия и Россия стали соседями.

«Между Венгрией и Россией три страны, и это хорошо. Лично я не хочу быть соседом немцев — уже был такой опыт, и на восточной границе Венгрии это привело к проблемам. История показывает: хорошо, когда нас отделяют от больших империй, которые влияют на нас, различными географическими единицами или государствами. Это создаёт ценное пространство безопасности», — отметил Орбан.

Он подчеркнул, что стратегически важно, что между Венгрией и Россией находится Украина, обеспечивая дополнительный буфер безопасности для страны.