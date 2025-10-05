Сегодня ночью Украина подверглась масштабной комбинированной атаке со стороны России. По словам президента Владимира Зеленского, враг применил более 50 ракет и около 500 ударных дронов, включая «Шахеды», крылатые ракеты и «Кинжалы».

Под ударами оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

По состоянию на утро известно о пяти погибших и десяти пострадавших. В пострадавших регионах продолжаются спасательные и восстановительные работы.

Зеленский подчеркнул, что удары пришлись по инфраструктуре, которая обеспечивает нормальную жизнь людей:

«Нужно больше защиты и быстрая реализация всех оборонных договорённостей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор».

Президент добавил, что одностороннее прекращение огня в небе могло бы стать шагом к дипломатии и обратился к союзникам:

«США и Европа должны действовать, чтобы заставить Владимира Путина остановиться».