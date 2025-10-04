Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не потерпит от палестинского движения ХАМАС задержки в освобождении заложников и ситуации, при которой из сектора Газа исходит угроза.

«Я приветствую то, что Израиль временно приостановил бомбардировки, чтобы дать шанс завершиться освобождению заложников и мирному соглашению. ХАМАС должен действовать быстро, иначе все шансы пропадут. Я не допущу задержек, которых, по мнению многих, можно ожидать, а также любого исхода, при котором сектор Газа снова будет представлять угрозу. Давайте сделаем это быстро. Ко всем отнесутся справедливо», — написал президент США в соцсети Truth Social.