3 октября состоялась церемония награждения азербайджанских вузов, вошедших в глобальный рейтинг QS 2026.

По данным Министерства науки и образования, в мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова, руководство наших ведущих вузов, региональный директор агентства QS Сергей Христолюбов.

Отметим, что в глобальный рейтинг QS 2026, объявленный в июне этого года, впервые вошли 9 университетов из Азербайджана. Этот показатель вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом. При этом количество университетов из Азербайджана, вошедших в указанный рейтинг, в 3 раза превышает общее количество университетов из других стран Южного Кавказа, вошедших в этот рейтинг.