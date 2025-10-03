Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс был отправлен в отставку всего через неделю после назначения. Причиной стало его нежелание ответить на вопрос о статусе Крыма, сообщает Delfi.

По словам Адомавичюса, решение об уходе связано с личными соображениями и стремлением не создавать трудностей для работы правительства: «Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разъединять правительство и помочь ему работать, могу сказать — я ухожу с поста министра культуры», — заявил он.

Вопрос, из-за которого разгорелся скандал, задал журналист литовского портала Lrytas. «Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о министерстве культуры. Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», ответил министр культуры.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене прокомментировала ситуацию, заявив, что «терпение лопнуло», и поэтому министра необходимо снять с должности. Сегодня на заседании коалиционного совета обсуждался вопрос его отставки.

По словам Ругинене, произошедшее «совершенно неприемлемо для всей коалиции». Она отметила, что пока не ясно, займет ли Адомавичюс другую должность в Министерстве культуры, так как приоритетной задачей является назначение нового министра. Премьер также подчеркнула, что у неё не было сомнений в профессиональных качествах экс-министра.