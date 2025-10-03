Уровень воды в водохранилищах Стамбула опустился ниже 28%, что обеспечит город водой примерно на 75 дней без осадков. По данным управления водных ресурсов и канализации (İSKİ), из десяти водохранилищ только одно заполнено более чем на 25%, четыре — менее чем на 2%.

С апреля запасы воды в мегаполисе, насчитывающем более 16 миллионов жителей, снизились с 80% до нынешнего уровня. Ежедневное потребление города составляет около 3,18 миллиона кубометров, власти призывают граждан экономить воду. Синоптики прогнозируют ливни на следующей неделе.

Для сравнения, худший показатель за последние десять лет зафиксирован в 2023 году — тогда водохранилища к той же дате были заполнены всего на 16%. Тогда власти приостанавливали подачу воды для орошения садов и частных парков из-за засухи.