Германия является для нас важной страной-партнером, и мы придаем большое значение всестороннему развитию наших двусторонних отношений. Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю 3 октября – Дня германского единства.

«Ваш визит в Азербайджан в апреле придал новый импульс развитию нашего сотрудничества, имеющего обширную повестку дня. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Германией, продолжение нашего взаимодействия в ряде областей, представляющих взаимный интерес, и наполнение его новым содержанием.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Германии – постоянного мира и процветания», — отмечается в письме.