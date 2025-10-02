В Баку прошли очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Японии.

Со стороны Азербайджана делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а со стороны Японии — заместитель генерального директора Европейского бюро МИД, специальный представитель по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ Масаки Ишикава, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в политической, экономической, инвестиционной, торговой, образовательной, культурной, гуманитарной, энергетической, экологической, климатической и туристической сферах. Особое внимание уделялось обсуждению двусторонних отношений, взаимодействию на международной арене и по региональным вопросам.

Эльнур Мамедов подробно проинформировал японскую сторону о мирной повестке Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией, восстановительно-созидательных проектах на освобожденных территориях и инвестиционных инициативах.