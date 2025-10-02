Российский президент Владимир Путин прокомментировал сравнение его с императором Александром I во время пленарной сессии международного клуба «Валдай».

Модератор Фёдор Лукьянов спросил, не чувствует ли Путин себя сейчас в роли Александра I на Венском конгрессе, когда менялся порядок сил в «посленаполеоновской» Европе.

«Нет, не ощущаю. Александр I был императором, а я — избранный народом президент на определённый срок. Это большая разница. Во-вторых, Александр I объединил Европу, силой победив врага, который вторгся на нашу территорию», — отметил Путин.

