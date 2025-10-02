Президент РФ Владимир Путин прокомментировал попытки западной гегемонии, используя русскую пословицу: «Против лома нет приема, окромя другого лома». По его словам, институты глобального управления, созданные в прежнюю эпоху, утратили эффективность.

«Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи есть предел. Есть у нас в народе выражение «против лома нет приема, окромя другого лома», а он всегда появляется. В этом суть происходящих событий в мире», — отметил Путин на пленарной сессии «Валдая».

