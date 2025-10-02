Лидер Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на заявление депутата Госдумы Владимира Шаманова. Народный избранник еще 25 сентября возмутился переименованием нескольких казачьих станиц в Чечне. «Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете», — заявил тогда Шаманов.

«Обращаюсь к тебе лично, Шаманов. Если слово «патриот» для тебя не пустой звук, собирай своих таких же сторонников и отправляйся на передовую в зону СВО. Посмотрим на твои «умения».

Твой «богатый опыт», который ты накопил, издеваясь над мирным населением, нам известен не понаслышке. Поэтому ты не имеешь морального права сидеть в Думе и выдавать себя за «народного защитника». Перестань прятаться за депутатским мандатом и громкими словами.

Ты публично защищал Буданова — убийцу беззащитной чеченской девушки. Для нас он навсегда останется символом зверств и позора того времени, а твоё имя теперь стоит рядом с его именем. Ты должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа за убийства мирных жителей, грабежи и разрушения», — заявил Кадыров.