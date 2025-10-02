С января по июль 2025 года Азербайджан активно экспортировал продукцию аграрного сектора в Беларусь. По данным Государственного комитета статистики, за указанный период республика поставила на белорусский рынок 5692,69 тонн картофеля на сумму 3,15 млн долларов США.

Белорусские импортеры закупали и другие азербайджанские продукты. В их числе – 2310,3 тонны томатов, 1244,65 тонны лесных орехов и 1059,03 тонны хурмы. Эти позиции традиционно занимают важное место в экспорте Азербайджана и востребованы в странах СНГ. Кроме того, в Беларусь отправлялись и промышленные товары. В частности, за семь месяцев текущего года Азербайджан экспортировал 13 530,95 тонн пропилена и другие виды химической продукции.