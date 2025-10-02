Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный.

Как сообщила Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью 14-17 градусов, днём 19-24 градуса.

Атмосферное давление повысится от 768 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днём 50-55%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако ночью и утром местами возможны морось и туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов, днем ​​19-24 градуса, в горах ночью 4-8 градусов, днем ​​10-15 градусов.