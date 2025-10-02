Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер предложила легализовать в столице США азартные игры покер и блек-джек. Инициатива направлена на увеличение доходов бюджета города на фоне прогнозируемого дефицита в $1 млрд и возможного шатдауна федерального правительства, сообщает The Washington Post.

Баузер представила ряд законодательных инициатив, среди которых — борьба с незаконной уличной торговлей и смягчение барьеров в зонировании, что может ускорить строительство доступного жилья. По данным WP, предложение прозвучало на фоне возможного дефицита бюджета и массового увольнения федеральных служащих из-за шатдауна.