Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс (БТК) является ключевой линией грузоперевозок в регионе и играет стратегическую роль в формировании новых транспортных маршрутов.

Об этом заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов на панельной дискуссии в рамках VII Международного бизнес-форума New Silk Way в Казахстане.

По его словам, которые приводит АПА, объединение БТК и Зангезурского коридора создаст единую транспортную сеть, которая существенно расширит транзитные возможности региона и поддержит торговые потоки между странами.

Рустамов отметил, что за 9 месяцев 2025 года по Среднему коридору из Китая в Азербайджан прибыло 296 блок-поездов, из них 113 транзитных. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 213 поездов.

Особое внимание он уделил интеграции Бакинского порта с АЖД, которая состоялась в феврале. По словам главы компании, это решение сократило сроки транзита, снизило дополнительные расходы и повысило конкурентоспособность маршрутов через Азербайджан.

На форуме также обсуждались вопросы технологической модернизации, интеграции портов и железных дорог, а также рост транзитного потенциала Среднего коридора.