Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь раскритиковал трёх своих предшественников. Выступая в «Часе правительства» в парламенте, он заявил, что при них не существовало государства.

«Лица, называемые тремя предыдущими президентами, были не для управления государства, а для того, чтобы государство не существовало. При них государства не было. Они упорно мешали становлению государства», — приводят армянские СМИ слова Пашиняна.

«Во время вашего правления мы наблюдали случаи назначения педофилов на высокие должности», – добавил премьер-министр.

