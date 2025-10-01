Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, утром в пригородных районах возможен кратковременный дождь, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью 14-16°С, днём 18-21°С.

Атмосферное давление 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днём 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В горных районах местами возможны интенсивные ливни, град, снег. Местами ожидается туман. Местами усилится восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°С, днем ​​17-21°С, в горах ночью 4-8°С, днем ​​10-15°С.