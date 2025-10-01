Выступление под флагом своей страны вызывает у спортсменов очень сильные эмоции, российским самбистам их очень не хватает в последние годы.

Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России по самбо Андрей Буланцов.

«Я не раз замечал, что мы начинаем ценить ряд вещей только тогда, когда их лишаемся, — рассказал Буланцов. — Можно привести в пример пандемию, когда мы вдруг лишились возможности спокойно передвигаться, гулять, как нам вдруг этого стало не хватать. И сейчас достаточно долгое время наши спортсмены выступают без флага своей страны, как это ни печально, мы тоже к этому начинаем привыкать. А в Азербайджане, когда играл гимн твоей страны, когда ребята выходили с российским флагом, просто мурашки бежали по телу. Не только у тренеров, но и у спортсменов, сто процентов».

«Это очень дорогого стоит, это очень много значит. И это абсолютно другие эмоции и ощущения. Просто раньше ты это воспринимал как само собой разумеющееся, а сейчас ты понимаешь, насколько этого не хватает, насколько это важно. Мы сильная страна, мы сильная нация, мы пройдем все испытания, я уверен, выйдем победителями», — заключил Андрей Буланцов.