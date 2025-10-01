Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал старт команды в новом формате Лиги чемпионов и вновь коснувшись поражения от азербайджанского «Карабаха» со счетом 2:3.

«Мы находимся на этапе, когда каждое очко имеет значение. Новый формат немного странный: команды могут пройти дальше, даже не сыграв между собой. Невозможно полностью контролировать свою судьбу, поэтому каждая игра важна. Я считаю, что три очка в матче с «Карабахом» могли стать отправной точкой. После этого мы могли набирать очки в следующих играх. Теперь же ситуация стала сложнее», — заявил Моуринью в интервью A Bola.