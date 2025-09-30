Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллашукюр Пашазаде отправляется с визитом в Соединённые Штаты Америки.

Как сообщили в УМК, отмечается, что по приглашению Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Фонда Стерлинга, в рамках программы визита в штат Юта Пашазаде проведёт встречи с руководством штата и примет участие в ряде мероприятий.

В ходе поездки в США также предусмотрены встречи шейхульислама в Вашингтоне с религиозными организациями, а также с членами Сената и Конгресса.

Кроме того, председатель УМК планирует встречи в Нью-Йорке с представителями ООН, руководителями организации «Религии во имя мира», Фонда «Призыв к совести» и другими.