Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что тема вывода 102-й российской военной базы в Гюмри не входит в повестку двусторонних отношений.

«Вопроса вывода 102-й военной базы нет в повестке дня двусторонних отношений. Об этом четко на всех уровнях заявляет и армянская сторона», — отметил дипломат.

По его словам, российское военное присутствие способствует системе безопасности Армении и является важным фактором региональной стабильности. Копыркин подчеркнул, что наличие базы РФ в стране не представляет угрозы для соседних государств.