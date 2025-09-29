В понедельник, 29 сентября, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Как сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, Байрамов поздравил своего коллегу с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Министры отметили высокий уровень стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнув, что регулярные визиты и встречи на высшем уровне создают благоприятные условия для расширения взаимодействия.

Собеседники также подтвердили готовность продолжать совместные усилия по укреплению двусторонних связей и развитию многостороннего сотрудничества.