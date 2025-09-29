30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако вечером местами возможны дожди. Умеренный северо-западный ветер к вечеру местами усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью 15-17 градусов, днём 18-22 градуса.

Атмосферное давление повысится с 758 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако в некоторых восточных районах в течение дня и в большинстве районов вечером ожидаются дожди с грозами. Местами ожидаются интенсивные и сильные дожди, возможен град. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16 градусов, днем ​​18-23 градуса, в горах ночью 3-8 градусов, днем ​​9-14 градусов.