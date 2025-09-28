Египетский тяжелоатлет и чемпион мира по пауэрлифтингу Ашраф Мохамед установил новый мировой рекорд, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсмен сумел сдвинуть с места зубами судно весом 700 тонн.

По данным газеты Al Khaleej, попытка прошла успешно на пляже в египетском курортном городе Хургаде. Мохамед сам настаивал на выборе этой локации, рассчитывая, что рекорд привлечёт внимание туристов к региону.

Таким образом, египтянин превзошёл достижение украинского спортсмена Олега Скавыша, который ранее протянул по воде судно весом более 600 тонн на дистанцию свыше 16 метров.