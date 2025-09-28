Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры называют его «президентом Европы». Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Трамп заявляет, что руководители Евросоюза сами обращаются к нему с такими словами.

В Брюсселе подобные утверждения опровергли, однако признали: влияние американского лидера на европейскую политику действительно стало беспрецедентным.

По данным издания, главы стран ЕС обращались к Трампу не только по вопросам взаимодействия с Россией, но даже просили его оказать влияние на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Один из европейских дипломатов отметил, что Трамп, возможно, никогда официально не станет «президентом Европы», но может считаться ее «крестным отцом».