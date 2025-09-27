Президент США Дональд Трамп поручил направить американские войска в город Портленд, штат Орегон, для борьбы с «внутренним терроризмом». Свое распоряжение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету выделить необходимые военные силы «для защиты разоренного войной Портленда» и объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля, которые «подвергаются атакам со стороны «Антифа» и других внутренних террористов».

Президент подчеркнул, что в случае необходимости разрешает применение силы для защиты персонала и объектов.