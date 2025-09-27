Министерство науки и образования не является правоохранительным органом. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, высказывая своё мнение о случаях наказания за нарушения закона в школах.

Он сказал, что Министерство является регулирующим органом и реагирует на нарушения закона в каждом конкретном случае.

«Мне кажется, что нарушения закона в школах будут продолжаться до тех пор, пока наше общество не поймёт, что такое поведение недопустимо. Другими словами, следует всем соблюдать внутренние правила школы», — приводит АПА слова министра.