Состоялось посещение Аллеи Единства, построенной весной 2023 года в парке имени Тараса Шевченко в центре города Боярка Киевской области по инициативе Азербайджано-украинской межпарламентской рабочей группы.

В мероприятии приняли участие депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель межпарламентской группы украинско-азербайджанской дружбы Владимир Крейденко, советник председателя Верховной Рады Украины, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов, советник посольства Азербайджана в Украине Ровшан Гусейнзаде, ответственный за консульские вопросы посольства Галиббей Агададашов, секретарь Боярского городского совета Алексей Перфилов, депутат Боярского городского совета Алина Григорьева и активисты азербайджанской диаспоры, сообщает Азертадж.

Выступивший на мероприятии Владимир Крейденко рассказал о поддержке Украины со стороны Азербайджана, отметив, что азербайджанская диаспора в Украине очень активна, и азербайджанцы здесь плечом к плечу с украинцами сражаются за территориальную целостность Украины.

Советник председателя Верховной Рады Украины, председатель ОДАУ Хикмет Джавадов отметил, что отношения между двумя странами имеют давнюю историю. Он подчеркнул, что Украина всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана: «Азербайджан сегодня делает то же самое. Решение Президента Ильхама Алиева отправить гуманитарную помощь Украине — пример внимания не только к этой стране, но и к сотням тысяч азербайджанцев, проживающих в Украине. Мы гордимся нашим Азербайджаном и, как диаспора, продолжим вносить свой вклад, участвуя в таких проектах, как развитие городов и строительство парков».

Он также отметил, что наряду с межправительственным сотрудничеством между Азербайджаном и Украиной, развиваются и межпарламентские связи на самом высоком уровне: «Это событие в очередной раз доказало, что народы Азербайджана и Украины связаны не только на дипломатическом уровне, но и на основе глубокой дружбы, взаимной поддержки и общих ценностей. Аллея Единства станет не только символом братских отношений между двумя странами, но и станет посланием дружбы и солидарности будущим поколениям».

Советник посольства Азербайджана в Украине Ровшан Гусейнзаде отметил, что азербайджано-украинские отношения развиваются с каждым днем. Он подчеркнул, что в трудные для Украины времена правительство Азербайджана продолжает оказывать как материальную, так и моральную поддержку: «Эта гуманитарная помощь — яркий пример заботы, проявленной Азербайджанским государством и нашим президентом об Украине».

Секретарь Боярского городского совета Алексей Перфилов высоко оценил внимание, проявленное азербайджанским государством, посольством и диаспорой: «Эта инициатива, олицетворяющая азербайджано-украинскую дружбу в красивейшем парке нашего города, является предметом гордости».

А депутат Боярского городского совета Алина Григорьева в своем выступлении отметила, что Азербайджан для нее не просто дружественная страна, а родная земля, которая стала частью ее семьи и жизни: «Азербайджан – надежный друг, с первых дней масштабной оккупации он поддерживал Украину и показал, что настоящее братство измеряется не словами, а поступками».

В рамках мероприятия на Аллее Единства были посажены новые деревья, а также установлена мемориальная доска, символизирующая азербайджано-украинскую дружбу и единство.

После церемонии участники почтили память героев, отдавших жизнь за свободу Украины, на Аллее Славы в парке Победы.