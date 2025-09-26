Северная Корея, по оценкам экспертов, может иметь до двух тонн высокообогащённого урана (HEU), обогащённого до ~90% и пригодного для изготовления ядерных боеголовок.

Об этом сообщил министр Южной Кореи по делам объединения Чон Дон Ен, указав на несколько действующих центров обогащения урана в КНДР и на то, что даже небольшого количества (порядка 5–6 кг плутония или эквивалентного по ёмкости урана) достаточно для одной бомбы.

Эксперты предупреждают, что запасы в размере до 2000 кг HEU потенциально дают Пхеньяну возможность создать большое количество ядерных зарядов, что усиливает международную тревогу и подчёркивает срочность мер по сдерживанию и проверке.